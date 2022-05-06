Псаки пошутила в ответ на вопрос о дальнейших планах после ухода из Белого дома

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая планирует покинуть занимаемый пост 13 мая, заявила о желании выспаться, читать и смотреть сериалы сразу после увольнения.

«Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям», - приводит РИА Новости слова Псаки.

Таким образом, глава пресс-службы Белого дома не подтвердила, но и не опровергла слухи о своем возможном уходе на телевидение.

О том, что Джен Псаки покидает администрацию президента США Джо Байдена стало известно сегодня. Эту должность займет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер. Отмечается, что она станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Белый дом также объявил о возвращении Аниты Данн в качестве старшего советника и помощника президента Соединенных Штатов.