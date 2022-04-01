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СМИ: Псаки планирует уйти из Белого дома на телевидение

Егор Левин
17:33 01.04.2022
Портал Axios подчеркивает, что на данный момент представитель Белого дома еще не уведомила начальство о своих планах.
СМИ: Псаки планирует уйти из Белого дома на телевидение
© Фото: Yuri Gripas, Keystone Press Agency, Globallookpress
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СМИ сообщают, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует вскоре покинуть занимаемую должность ради продолжения карьеры на телевидении. По данным портала Axios, она может сменить нынешнего работодателя на телеканал MSNBC.

Как сообщает источник, карьерные изменения в жизни Псаки могут произойти уже в мае 2022 года. Собеседники портала отмечают, что пресс-секретарю предложили принять участие в отдельных программах канала, а также участвовать в прямом эфире. Axios заявляет, что Псаки уже ведет соответствующие переговоры. Издание подчеркивает, что на данный момент она еще не сообщила начальству о своих планах.

Ранее в МИД РФ ответили на заявление Псаки о том, что власти США не просили компании уходить из России. Представитель Белого дома заявила, что американские компании должны сами решать, уходить ли с российского рынка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ сказала, что трубопровод «Северный поток - 2» «сам решил не пропускать через себя газ».

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