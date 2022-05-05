Псаки уйдет с должности пресс-секретаря Белого дома 13 мая

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Джен Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома, эту должность займет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер. Об этом сообщили в администрации президента США.

«Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома», - говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном на сайте администрации США.

Отмечается, что Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Белый дом также объявил о возвращении Аниты Данн в качестве старшего советника и помощника президента Соединенных Штатов.

Американский лидер отметил, что Джен Псаки установила стандарты приличия, уважения и благопристойности в Белом доме. Он поблагодарил Псаки за то, что она подняла планку, прямо и правдиво общалась с американцами и при этом сохраняла чувство юмора.