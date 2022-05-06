Украина потеряла 742 беспилотника за все время специальной военной операции
© Фото: Минобороны России
За все время проведения ВС РФ спецоперации украинская сторона потеряла 742 беспилотника, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он рассказал и о других потерях вооруженных формирований Украины. Так, за все время спецоперации удалось уничтожить 151 украинский самолет, 112 вертолетов, 290 ЗРК, 2854 танка и других боевых бронированных машин, 329 установок РСЗО, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2683 единицы специальной военной автомобильной техники.