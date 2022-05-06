Под грохот обстрелов: кадры из Попасной в ЛНР, где идут бои с украинскими боевиками

До прихода подразделений Народной милиции ЛНР жители Попасной прятались по подвалам и погребам, сейчас люди перестают бояться.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие Народной милиции ЛНР ведут жестокие бои в районе населенного пункта Попасная против подразделений ВСУ и боевиков нацбатальонов. Грохот канонады не стихает. На время артобстрела съемочная группа «Звезды» укрывается в одном из полуразрушенных подвалов.

Его уже использовали в качестве укрытия бойцы казачьего полка. Они продвинулись дальше, вглубь Попасной. Небольшой шахтерский городок имеет огромное стратегическое значение. Сейчас он с трудом, но переходит под контроль ЛНР.

«Это железнодорожный транспортный узел, раньше он был центральный, развязка большая. Он очень их интересует», - объяснил стратегическое значение Попасной командир батальона НМ ЛНР с позывным «Саид».

До прихода подразделений Народной милиции местные жители укрывались в подвалах многоэтажек и домашних погребах частного сектора. Часто без еды и воды жили по нескольку дней. Сейчас люди впервые за много дней стоят на улице в полный рост.

Незадолго до возобновления ожесточенных боев, бойцам Народной милиции Луганской Народной республики удалось вывести из Попасной десятки мирных граждан, которых украинские боевики удерживали в качестве живого щита.