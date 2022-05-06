Армия Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили 24 военных объекта Украины за ночь Как уточнили в Минобороны России, среди этих объектов - 18 районов сосредоточения войск ВСУ, артиллерийская батарея, находившаяся на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации ВС РФ. Это сделал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. «Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины», - заявил Конашенков. По его словам, среди этих объектов - 18 районов сосредоточения войск ВСУ, артиллерийская батарея, находившаяся на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Украинские склады, как уточнил Игорь Конашенков, находились в районе населенного пункта Краснополье в ДНР. Также Конашенков сообщил об уничтожении крупного склада боеприпасов украинских войск, расположенного в Краматорске. Кроме этого он отметил факт уничтожения российскими средствами в воздухе украинских самолетов Су-25 и МиГ-29. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика