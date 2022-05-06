В Минобороны России заявили об уничтожении в воздухе самолетов Су-25 и МиГ-29 Украины

Также российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре баллистических ракеты комплекса «Точка-У».

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В Минобороны России сообщили об уничтожении в воздухе двух украинских самолетов - штурмовика Су-25 и истребителя МиГ-29. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Он добавил, что, кроме этого, средства ПВО ВС РФ перехватили четыре баллистических ракеты украинского комплекса «Точка-У».

Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении крупного склада боеприпасов украинских войск в Краматорске - сделать это удалось с помощью высокоточного ракетного оружия воздушного базирования.

Еще официальный представитель российского оборонного ведомства сказал, что ракетные войска России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов