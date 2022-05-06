Армия В МО РФ заявили об уничтожении крупного склада боеприпасов украинских войск в Краматорске Игорь Конашенков отметил, что российские артиллеристы уничтожили еще 41 единицу военной техники ВСУ и до 280 националистов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов Читайте нас на: Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У" украинских войск. Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», - добавил он. Конашенков отметил, что российские артиллеристы уничтожили еще 41 единицу военной техники ВСУ и до 280 националистов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппаратов, 290 зенитных ракетных комплексов, 2854 танка и других боевых бронированных машин, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2683 единицы специальной военной автомобильной техники. Материал подготовили Андрей Неделя и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика