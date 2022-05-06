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Ракетные войска России уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300

10:42 06.05.2022
Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, также ракетными войсками было поражено пять районов сосредоточения войск противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российские ракетные войска в районе Никифоровки в ДНР уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300, а также поразили пять районов сосредоточения войск противника. Об этом на брифинге в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал и об успешных действиях артиллеристов, которым удалось поразить шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения войск, а также 26 артиллерийских батарей противника. Было уничтожено до 280 националистов и 41 единица украинской военной техники.

Генерал-майор заявил и об уничтожении в воздухе украинских самолетов Су-25 и МиГ-29 и перехвате четырех баллистических ракет комплекса «Точка-У».

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором экипажи танков Т-72Б3 ведут огонь по позициям вооруженных сил Украины в ЛНР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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