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Российские артиллеристы уничтожили еще 41 единицу военной техники ВСУ

10:42 06.05.2022
В Минобороны России уточнили, что артиллерийскими подразделениями ВС РФ поражено шесть украинских пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 артиллерийских батарей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России рассказали об успехах российских артиллеристов. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей», - заявил Конашенков. 

Он добавил, что артиллеристам удалось уничтожить до 280 украинских националистов и 41 единицу военной техники противника. 

Также Конашенков сообщил об уничтожении крупного склада с боеприпасами, предназначавшегося для нужд украинских войск. Как уточнил официальный представитель Минобороны России, склад находился в Краматорске. 

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, российским ракетным войскам удалось уничтожить пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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