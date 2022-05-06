Постпред Китая в ООН: политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам

По словам китайского политика, Альянс является тем, кто развязывает конфликты против государств.

© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Политика НАТО по развязыванию конфликтов приводит к огромным потерям среди населения и вызывает гуманитарные катастрофы. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.

«Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы», - приводят его слова РИА Новости.

Постпред КНР подчеркнул, что Североатлантический альянс сам раздувает конфликты против суверенных государств.

Ранее представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опубликовал запись, посвященную политике расширения НАТО. Дипломат разместил изображение, на котором показана карта стран блока по состоянию на 1990 год - и аналогичная карта по состоянию на 2019 год.