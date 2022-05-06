В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Постпред Китая в ООН: политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам

Максим Крюков
00:02 06.05.2022
По словам китайского политика, Альянс является тем, кто развязывает конфликты против государств.
Постпред Китая в ООН: политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам
© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Политика НАТО по развязыванию конфликтов приводит к огромным потерям среди населения и вызывает гуманитарные катастрофы. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.

«Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы», - приводят его слова РИА Новости.

Постпред КНР подчеркнул, что Североатлантический альянс сам раздувает конфликты против суверенных государств.

Ранее представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опубликовал запись, посвященную политике расширения НАТО. Дипломат разместил изображение, на котором показана карта стран блока по состоянию на 1990 год - и аналогичная карта по состоянию на 2019 год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:09 В стране и мире
Постпред КНР в ООН заявил, что расширение НАТО не обезопасило Европу
19:38 В стране и мире
Столтенберг: НАТО может усилить присутствие в Балтийском море на время рассмотрения заявки Швеции
18:19 В стране и мире
Беннет в разговоре с Путиным отметил решающий вклад РККА в Победу над нацизмом
20:08 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили беспилотник «Байрактар ТБ-2» в районе острова Змеиный
17:37 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ход спецоперации на Украине
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.