В стране и мире Старые отговорки и новые санкции: как НАТО и США отвечают на требования РФ по безопасности Виталий Акиньшин Анна Берестовая США и НАТО в своих ответах РФ по гарантиям безопасности проигнорировали главное требование - о нерасширении НАТО на Восток. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости Читайте нас на: На этой неделе, после месяца ожидания, Москва получила ответ на свои требования, касающиеся новых правил безопасности в Европе. Письменный документ передали в МИД РФ с настоятельной просьбой не публиковать этот материал и не предавать его огласке. Власти США также отказались раскрывать содержание текста, однако прокомментировать ответ американской стороны поспешили почти сразу. Глава американской дипмиссии в России Джон Салливан еще только усаживался в автомобиль после посещения здания российского внешнеполитического ведомства, а госсекретарь США Энтони Блинкен уже делал первые заявления. «Это не формальный переговорный документ, и это не прямые предложения. В нем просто изложены некоторые мысли о том, как мы вместе, если Россия настроена серьезно, можем укрепить коллективную безопасность», - описал ответ Соединенных Штатов Блинкен. Союзники и партнеры по блоку НАТО свой ответ на требования гарантий передают Москве практически одновременно. Генсек альянса Йенс Столтенберг в ответ на российские требования по безопасности в присущей ему манере выдвигает Москве целый список условий. Вместо ответа на резонные требования гарантий безопасности НАТО перекладывает всю ответственность на Россию. «Россия должна воздержаться от применения силы, агрессивной риторики и злонамеренных действий, направленных против союзников и других стран. Россия также должна вывести свои войска с Украины, из Грузии и Молдавии, где они размещены без согласия этих стран. Все стороны должны конструктивно участвовать в усилиях по урегулированию конфликтов», - заявил глава НАТО. В российском МИД сравнили ответы, которые получили из США и НАТО. И сделали соответствующие выводы. «На фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического Альянса, его особой миссией, особым предназначением, что просто мне было немного стыдно за тех, кто эти тексты писал», - высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ответы и США, и НАТО в тот же день легли на стол российского лидера Владимира Путина. И с этого момента мир застыл в ожидании. Президент пообещал, что если договориться по гарантиям безопасности не удастся, Россия примет ответные меры. Меры самые разные, в том числе с учетом предложений военных. В минувшую пятницу документы, которые получила Москва, стали темой длительного телефонного разговора Путина и главы Франции Эмманюэля Макрона. «Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями», - сообщается на сайте Кремля. Что касается самого документа, то Россия, как и просили США, его текст не опубликовала. Сергей Лавров раскрыл лишь фабулу ответов США и НАТО, а именно: ответов на главное требование о нерасширении НАТО на Восток там нет. А значит, и особого оптимизма тоже нет. Есть предложения возобновить Совет Россия-НАТО, поговорить о контроле над ядерным оружием и ракетах средней и меньшей дальности, проводить совместные брифинги по учениям. «Там есть реакции, которые позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет. А главным вопросом... является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещении ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации. В начале 1990-х годов, в 1990-м году, когда объединялась Германия и решались вопросы европейской безопасности, клятвенно обещали не расширять НАТО ни на дюйм восточнее реки Одер. И эти заверения, эти факты хорошо известны. Они изложены во многих мемуарах деятелей Великобритании, Соединенных Штатов, Германии. Однако сейчас, когда эта тема стала уже обсуждаться весьма и весьма остро, нам сначала говорили, что эти заверения были устные. Потом, когда мы показали мемуарную литературу, наши западные партнеры стали ссылаться на то, что это было не совсем серьезно, что их не так поняли», - объяснил Лавров. НАТО продолжает заявлять, что имеет полное право расширяться, и никто не может запретить Альянсу рассматривать обращения любой другой страны. При этом руководство блока намеренно замалчивает требования, прописанные в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ, где говорится: ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет других государств. НАТО же продолжает подтягивать свою военную инфраструктуру к самым границам России. Авиация альянса проводит учения по нанесению ядерного удара по нашей территории. Москва не раз заявляла, что ни на кого нападать не собирается, но на угрозы будет реагировать. «Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», - обозначил глава МИД РФ. Очевидно, Запад продолжает нагнетать истерию вокруг России. Экономическое давление растет в арифметической прогрессии. Новый пакет санкций, разработанных в США, уже анонсировали как «мать всех санкций». И чтобы ввести их - нужен только удачный повод. Общий посыл один - Россию нужно наказать. За что угодно, но наказать «В качестве сдерживающего фактора мы готовим комплекс жестких санкций на случай, если Россия решит предпринять дальнейшие военные действия против Украины, и мы должны быть готовы ко всем этим сценариям», - отметил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Особенно горячие головы на Западе грозят Москве пакетом мер, который может включать ограничение на конвертирование валюты, запреты на экспорт и импорт. На минувшей неделе и в США, и в Европе звучали призывы ввести санкции против российских банков и отключить страну от международной системы СВИФТ. Но в этом случае эффект будет обратным. Во-первых, в России есть своя система быстрых платежей. Во-вторых, отключение от СВИФТ сделает невозможным оплату поставок нефти и газа в Европу, а значит и сами поставки. А еще, будет иметь огромные политические последствия. «Американцам было сказано, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, сопровождающийся полным отключением от всех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений», - указывал Сергей Лавров. Но главное, что сейчас не дает покоя американским «ястребам», это «Северный поток - 2». США прилагают максимум усилий, чтобы убедить своих европейских партнеров согласиться на практически самоубийственный шаг. То, что для европейцев может стать спасением от энергетического кризиса, для замгоссекретаря США Виктории Нуланд, например, лишь «кусок металла». «Он не готов к запуску. Как любит говорить сенатор Круз, в настоящее время это кусок металла на дне океана. "Северный поток " надо еще сертифицировать», - заявила она. И чем меньше остается возможностей навредить России, тем безумнее звучат предложения из уст первых лиц. Президент США Джо Байден, говоря о санкциях, уже допускает введение мер лично против Владимира Путина. И если это не шутка, и Байден говорил серьезно, то санкции против главы государства - это мировой прецедент. «Не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости и так далее, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний... Дело в том, что это, по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников, давно было запрещено. Президент держит свою зарплату в Банке "Россия". Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства», - заметил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Откровенную войну в США объявили и российской дипломатической миссии. По требованию Госдепа 27 сотрудников российского посольства должны покинуть США к концу января, еще 28 - к концу июня. На минувшей неделе Госдеп, похоже, пошел еще дальше, пообещав выслать российского посла, если в Россию срочно не пустят группу охранников американского посольства в Москве. «Мы их предупредили, что если хамство будет продолжаться, а я не могу иначе назвать их заявления, что "если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов"... Если это хамство будет продолжаться, то у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», - заявил Лавров. На минувшей неделе проблеском здравого смысла стали слова президента Хорватии. Президент Зоран Миланович заявил, что его страна не только не пошлет, но и, в случае эскалации конфликта, отзовет из НАТО все свои войска, всех - до последнего хорватского солдата. «Когда речь идет об отношениях и международной безопасности, я вижу непоследовательность и опасное поведение стран НАТО. Я уверен, договоренность, которая учитывала бы безопасность России, должна быть найдена и будет найдена. НАТО, а не какие-то отдельные страны, наращивают присутствие, отправляют разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения. Я это гарантирую. Хорватия должна держаться от этого подальше, как от огня. Когда снаружи пожар, лучше не открывать дверь», - высказался глава государства. В парламенте Франции и вовсе назвали Североатлантический Альянс рудиментом холодной войны, по окончании которой блок должен был прекратить свое существование. Вместо этого НАТО продолжает расширяться и провоцирует ремейк длительного и еще более жесткого противостояния. Звучат призывы и вовсе прекратить членство Франции в блоке. «Хочу обратить внимание министра Европы и иностранных дел на необходимость выхода Франции из Организации Североатлантического договора. Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом», - указал в обращении французский политик Мишель Ларив. О нежелании сваливаться в новую холодную войну заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. О возможных тяжелых последствиях для Германии, в случае жестких санкций против Москвы, предупредил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Перестать бряцать оружием НАТО, неожиданно, призвал даже президент Литвы. Акция протеста против агрессивных действий США и НАТО на минувшей неделе прошла перед Белым домом в Вашингтоне. Митингующие призывали правительство США не допустить войны с Россией, а военные расходы урезать в пользу социальных. Не молчит и большой бизнес. По информации агентства Reuters, представители Chevron, General Electric и еще ряда американских компаний, работающих в России, уже обратились в администрацию Байдена с просьбой ограничить масштабы и сроки антироссийских санкций. В Евросоюзе, пишет британский Bloomberg, несколько стран-членов ЕС попросили исключений в рамках вероятных санкций против России для некоторых банков, контрактов и сделок в области энергетики. На этом фоне крайне важный сигнал, который может заметно остудить горячие американские головы, пришел из Китая, у которого отношения с США также натянуты до предела. Министр иностранных дел Ван И призвал США и НАТО отказаться от риторики холодной войны и поддержал российские требования по гарантиям безопасности. «Ван И подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран... Сегодня, в 21 веке, все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров. Разумные опасения России в области безопасности должны быть восприняты всерьез и решены», - сообщает МИД Китая. В марте прошлого года Пекин также пытался договориться с Вашингтоном. Речь шла о прекращении торговой войны между двумя странами. Встреча была организована на Аляске и закончилась, едва начавшись - скандалом. США начали переговоры о нормализации отношений с обвинений в адрес Китая, на что получили жесткий ответ, что США не имеют права вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. И такое единство позиций у России и Китая сейчас по большинству международных вопросов. Уже на следующей неделе в Китай летит Глава МИД Серей Лавров. На церемонию открытия Олимпиады, как и обещал, в Пекин прибывает Владимир Путин. На встрече с Си Цзиньпином, как стало известно, будет обсуждаться и строительство новой архитектуры глобальной безопасности. Но Вашингтон не унимается. По инициативе Соединенных Штатов на понедельник назначено заседание Совбеза ООН, которое, как заявлено в повестке, будет посвящено якобы «угрожающему поведению России». Совет безопасности России на закрытом заседании обсуждал дальнейший внешнеполитический курс Москвы с учетом новых реалий. «Министерство иностранных дел России подготовило проект обновленной редакции Концепции внешней политики Российской Федерации. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире. В том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», - заявил Владимир Путин. Какой именно будет внешняя политика России в ближайшем будущем, в деталях не пока известно. Но, то что ее главным приоритетом будет собственная безопасность, уже вряд ли у кого вызывает сомнения - в том числе и на Западе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика