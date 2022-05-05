Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Сложивший оружие боец украинского националистического батальона рассказал о боевых наркотиках, которые для подавления страха употребляли боевики ВСУ. Делали они это непосредственно перед боем. Психотропные вещества им поставляли волонтеры.
«Употребляли мы вещества непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал страх. Мы могли идти в бой спокойно, не боясь ничего. Позже были сильные ломки, слабость», - рассказал он.
Напомним, в поселке Зеленовка Херсонской области обнаружили пыточную камеру, которую организовали украинские националисты, передает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника силовых структур России.
Утверждается, что в камере был обнаружен заминированный труп без ног, на теле присутствуют следы пыток. Кроме того, военнослужащие увидели в пыточной шприцы, наркотики, кофры для американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Ранее сложивший оружие боец ВСУ Александр Курьянов-Симоменко рассказал о раздаче медикаментов, которые вызывают зависимость, среди его сослуживцев.
Материал подготовили: Андрей Неделя, Николай Баранов