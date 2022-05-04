Под Херсоном нашли пыточную ВСУ с заминированным телом, наркотиками и кофрами для Javelin

Утверждается, что в камере был обнаружен заминированный труп без ног, на теле присутствуют следы пыток.

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В поселке Зеленовка Херсонской области обнаружили пыточную камеру, которую организовали украинские националисты, передает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника силовых структур России.

Утверждается, что в камере был обнаружен заминированный труп без ног, на теле присутствуют следы пыток. Кроме того, военнослужащие увидели в пыточной шприцы, наркотики, кофры для американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», – сказал собеседник агентства.

Ранее сложивший оружие боец ВСУ заявил, что пришел в негодование от действий своих сослуживцев, о которых он узнал из роликов проекта «Звезды» #Материалы следствия, в котором собраны свидетельства преступлений украинских националистов. Военнослужащего шокировали пытки, избиения и насилие со стороны ВСУ в отношении российских пленных.