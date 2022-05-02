«Не боятся и обезболиваются»: как ВСУ выдавали наркотики бойцам нацбата «Донбасс»*

Боец ВСУ также рассказал, что видел своими глазами, как раненые сослуживцы принимали это «обезболивающее», после чего могли продолжить бой или самостоятельно эвакуироваться.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сложивший оружие боец ВСУ Александр Курьянов-Симоменко рассказал о раздаче медикаментов, которые вызывают зависимость, среди его сослуживцев. По словам военнослужащего батальона «Донбасс»*, это могут быть наркотические вещества, которые присылают как обезболивающее.

«Нам выдают наркотики или обезболивающие, не знаю как они называются, у людей они вызывают зависимость. Люди не боятся и "обезболиваются". Раненые сами спокойно уходят на эвакуацию. Их не вывозили, они принимали это обезболивающее и шли спокойно сами. Прибывало оно от руководства», - рассказал он.

Боец ВСУ также рассказал, что видел своими глазами, как раненые сослуживцы принимали это «обезболивающее», после чего могли продолжить бой или самостоятельно эвакуироваться.

Ранее добровольно сложивший оружие военнослужащий украинской армии Виктор Воробьев рассказал, как проходила его служба во время специальной военной операции. По его словам, бойцы ВСУ вели огонь по населенным пунктам, в которых находились местные жители.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, а также демилитаризовать и денацифицировать страну. Президент РФ Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Было отмечено, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

*«Донбасс» - националистический батальон, запрещенный на территории Российской Федерации.