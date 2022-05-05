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«Колясочники, не прыгайте»: Байден дважды неудачно пошутил над паралимпийцами

Анна Назайкина
08:19 05.05.2022
В финале церемонии награждения, когда всех спортсменов выстроили, чтобы сделать общее фото, американский лидер выкрикнул инвалидам-колясочникам «Не прыгайте!».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chris Kleponis. CNP, ConsolidatedNewsPhotos, Globallookpress
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Президент США Джо Байден крайне неудачно пошутил над паралимпийцами, причем дважды. Глава государства и его жена устроили торжественный прием для спортсменов из национальной сборной, участвовавших в Играх в Токио и Пекине.

В финале церемонии, когда всех выстроили, чтобы сделать общее фото, американский лидер выкрикнул «Не прыгайте!». Кое-кто засмеялся, но находившиеся там атлеты с ограниченными возможностями пришли в замешательство. После этого Байден посоветовал сосредоточиться и смотреть в камеру стоящей рядом с ним незрячей девушке.

«Колясочники, не прыгайте для фото. Слепые, смотрите туда, в камеру», - сказал президент США.

Следует отметить, что это далеко не первый раз, когда 79-летний лидер Штатов попадает в курьезную ситуацию. Так, Байден во время выступления в Сиэтле, завершая свою речь, пожал руку пустоте.

А в начале этой недели Байден оговорился, когда обращался к сотрудникам военного завода в штате Алабама, где производятся противотанковые ракетные комплексы Javelin. Со слов главы Белого дома, Вашингтон поставляет данный тип вооружений России, а не Украине.

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