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«Мы добились, чтобы у России были "Джавелины"»: Байден перепутал страны во время речи

Ян Брацкий
00:05 04.05.2022
Кроме того, американский лидер в сотни раз завысил объемы планируемой финансовой помощи Киеву, заявив о $300 миллиардах.
«Мы добились, чтобы у России были
© Фото: Chris Kleponis - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент США Джо Байден вновь оговорился, обращаясь к сотрудникам военного завода в штате Алабама, где производятся противотанковые ракетные комплексы Javelin. Со слов главы Белого дома, официальный Вашингтон поставляет данный тип вооружений России, а не Украине.

«Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись Javelin и другие вооружения для укрепления обороны», - цитирует ТАСС оговорку Байдена.

На достигнутом американский лидер не остановился и допустил еще одну оплошность, рассуждая об объемах финансовой помощи Киеву. Призывая конгрессменов одобрить законопроект о дополнительном финансировании, Байден сказал, что запросил на эти цели более $300 миллиардов, хотя в действительности речь шла о $33 миллиардах.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал обращение Белого дома к конгрессу с просьбой предоставить дополнительные средства для обеспечения бесперебойной поставки оружия на Украину, указав на очевидное стремление Штатов нанести максимальный ущерб России.

По словам Антонова, Вашингтон хочет сохранить очаг нестабильности в Европе, с целью сплотить вокруг себя западных союзников, что позволит удержать позиции США на мировой арене.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Обращаясь к соотечественникам, президент Владимир Путин объявил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Народных республик Донбасса, о признании которых российский лидер заявил ранее. В ответ на это страны коллективного Запада ввели против Москвы экономические санкции и начали открыто поставлять на Украину свое вооружение.

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