В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «Гемотесте» прокомментировали возможную утечку данных

Ян Брацкий
03:45 05.05.2022
Независимо от итогов проверки, в компании ужесточат условиях хранения конфиденциальной информации и безопасность данных.
В «Гемотесте» прокомментировали возможную утечку данных
© Фото: Artem Podrez, Pexels
Читайте нас на:

В компании «Гемотест» пообещали провести внутреннее расследование после информации в Сети об утечке персональных данных пациентов, включая их адреса, телефонные номера, паспортные данные и результаты проведенных анализов.

«При подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну компании, будет принято решение об обращении с заявлением в правоохранительные органы. Параллельно с внутренним расследованием принято решение о дополнительном ужесточении технических мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и безопасности данных», - заявил директор по организационному развитию компании «Гемотест» Павел Литвинов.

Обратиться в прокуратуру с запросом о проведении проверки по факту возможной утечки данных клиентов лаборатории «Гемотест» намерен и Роскомнадзор. Ведомство также направило запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:48 Армия
Видео
В Москве завершилась вторая ночная тренировка Парада Победы
19:50 Армия
Видео
Стройной колонной: кадры проезда участников репетиции Парада Победы по Таганской площади
18:18 В стране и мире
ПСБ открыл в Севастополе первое отделение
17:45 В стране и мире
«Газпром» сообщил о прекращении Германией реверса российского газа в Польшу
21:38 Армия
МО РФ: ВС России 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор для эвакуации граждан с «Азовстали»
Популярное
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Видео
Шойгу назвал законной целью любой транспорт НАТО, прибывший на Украину с оружием
Видео
Под Херсоном нашли пыточную ВСУ с заминированным телом, наркотиками и кофрами для Javelin
Видео
Грохот ударов: корреспондент «Звезды» подошел к «Азовстали» на максимально близкое расстояние
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.