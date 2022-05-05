В «Гемотесте» прокомментировали возможную утечку данных

Независимо от итогов проверки, в компании ужесточат условиях хранения конфиденциальной информации и безопасность данных.

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В компании «Гемотест» пообещали провести внутреннее расследование после информации в Сети об утечке персональных данных пациентов, включая их адреса, телефонные номера, паспортные данные и результаты проведенных анализов.

«При подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну компании, будет принято решение об обращении с заявлением в правоохранительные органы. Параллельно с внутренним расследованием принято решение о дополнительном ужесточении технических мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и безопасности данных», - заявил директор по организационному развитию компании «Гемотест» Павел Литвинов.

Обратиться в прокуратуру с запросом о проведении проверки по факту возможной утечки данных клиентов лаборатории «Гемотест» намерен и Роскомнадзор. Ведомство также направило запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке.