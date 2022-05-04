СМИ сообщили об утечке данных миллионов клиентов лаборатории «Гемотест»

Как утверждается, в даркнете продают адреса, паспортные данные и результаты анализов людей.

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В даркнете выставили на продажу данные миллионов клиентов медицинской лаборатории «Гемотест», включая адреса и телефоны, паспортные данные и результаты анализов. Предполагается, что утечка информации произошла из-за уязвимости в IT-системе лаборатории.

СМИ сообщают о сразу двух продавцах персональных данных клиентов «Гемотеста» в даркнете. Первый заявил, что в его распоряжении база с 31 миллионами строк с адресами, телефонами, номерами и сериями паспортов людей, пишет Lenta.ru. Уточняется, что база появилась в закрытом доступе у ограниченного числа лиц в начале весны, причиной стала уязвимость в IT-системе лаборатории.

Второй продавец предлагает приобрести базу из 554 миллионов результатов анализов клиентов и саму уязвимость для доступа к системе.

В «Гемотесте» заявили «Звезде», что департамент корпоративной безопасности ведет внутреннее расследование по факту появления информации об утечке, по ее результатам может быть принято решение об обращении в правоохранительные органы. Специалисты компании также усилят технические меры защиты информации и безопасности данных, добавили в «Гемотесте».

В марте в Сеть утекли номера телефоны и информация о заказах клиентов «Яндекс.Еды». Из-за этого суд в Москве обязал компанию выплатить штраф.