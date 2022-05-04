РКН обратится в прокуратуру из-за возможной утечки данных «Гемотеста»

Ведомство также направило запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке.

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Роскомнадзор намерен обратиться в прокуратуру с запросом о проведении проверки по факту возможной утечки данных клиентов лаборатории «Гемотест». Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с решением правительства РФ введен мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц, в связи с чем Роскомнадзор обратится в прокуратуру с запросом о возможности проведения проверки в данном случае», - говорится в сообщении.

Отмечается, что РКН также направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке.

«Граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке», - добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в даркнете выставили на продажу данные миллионов клиентов «Гемотеста», включая адреса и телефоны, паспортные данные и результаты анализов. В самой лаборатории заявили, что ведут проверку и собираются усилить технические меры защиты информации и безопасности данных клиентов.