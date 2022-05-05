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Разминированные пляжи и ленточки к 9 мая: как в Херсонскую область возвращается мирная жизнь

Виктория Косогляденко
05:05 05.05.2022
Общественный порядок и безопасность на освобожденных территориях взяли на себя бойцы Росгвардии, которые оказывают местным жителям посильную помощь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жители херсонской глубинки радушно встречают российских военных. Им здесь рады, ведь с ними связывают надежды на светлое будущее. И точно знают, что надеть на парад Победы георгиевскую ленточку им больше никто не запретит.

«Раньше было все запрещено. Нельзя было носить ленточки, звездочки. Мы не носили, но к Вечному огню 9 мая всегда приходили», - рассказали местные жители.

Теперь многочисленные патрули здесь никого не пугают. Это и есть гарантия безопасности. Военнослужащие Росгвардии следят за порядком на улицах городов и поселков. Именно к ним местные жители обращаются за новостями и за советами.

Третий месяц - никаких пособий и выплат. Старикам элементарно не на что было покупать продукты. Выручали лишь поставки гуманитарной помощи. Да и в магазинах - пустые полки только недавно стали заполняться. Товары подвозят с российской территории. Военнослужащие угощают своими пайками.

А еще бойцы Росгвардии взяли под опеку дельфинарий в курортном городке. Там от голода чуть было не погибли две афалины. Ежедневно в их рационе должна быть свежая рыба. Без привычного питания возникает стресс, развиваются серьезные болезни. Их беду вовремя заметили. Теперь Доре, Зевсу и другим обитателям дельфинария рыбу везут из Крыма. Сытая парочка с удовольствием позирует телекамерам, играет с мячом и обручем, как будто соскучились по зрителям. Эти дельфины не выступали на публике с прошлого сезона. Что будет этим летом - здесь загадывать не берутся, но к началу сезона готовятся.

Самая большая работа проведена на пляжах, где пришлось потрудиться саперным подразделениям. Ведь совсем недавно на побережье можно было наткнуться на мину. Опасаясь десанта с воды их расставили по всему побережью. Сейчас пляжи полностью расчищены российскими саперами и на берегу снова безопасно. Огневые позиции ВСУ располагались прямо у воды. Здесь же оставили технику, предназначенную для постановки мин.

«Мины, которые устанавливались, были с тротилом, хорошо замаскированы и устанавливались на глубину до семи метров», - объяснил российский военнослужащий.

Всего бойцы Росгвардии уже обезвредили около 70 мин на суше. Сейчас саперные работы продолжаются на мелководье.

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