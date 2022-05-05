Ряд стран ЕС попросили внести изменения в проект шестого пакета санкций против России

В частности, Берлин просит ужесточить меры против российского Сбербанка и ограничить сотрудничество с РФ в сфере мирного атома.

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Ряд стран ЕС, включая Германию и Нидерланды, попросили внести изменения в подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает агентство DPA.

В частности, Берлин просит ужесточить меры против российского Сбербанка и ограничить сотрудничество с РФ в сфере мирного атома. Какие именно меры предлагает Германия, помимо отключения финансовой организации от SWIFT, которая уже есть в проекте, не уточняется. В то же время агентство отмечает, что ЕК не хочет запрещать вести бизнес со Сбербанком и замораживать его активы.

По данным агентства, продолжаются споры по поводу нефтяного эмбарго. Венгрия и Словакия считают недостаточным 20-месячный переходный период (вместо полугода), который хочет предоставить им ЕК, а Чехия и Болгария требуют таких же привилегий. Кипр, Мальта и Греция также критикуют эмбарго, так как считают, что пострадают их судоходные компании.

Кром того, пишет издание, ФРГ и Нидерланды просят дать им исчерпывающие основания для запрета российских вещателей «Россия 24», «РТР Планета» и «ТВ-Центр», чтобы ЕС впоследствии нельзя было упрекнуть в ограничении свободы слова.

В шестой пакет санкций ЕС против РФ войдут меры против российских банков, а также в отношении импорта нефти из страны. При этом нефтяное эмбарго вызывает много разногласий внутри Евросоюза, в частности, в Минэнерго Словакии накануне заявили, что подобного рода ограничения уничтожат европейскую экономику.