Орбан заявил, что Венгрия не готова поддержать план санкций против России

По мнению премьер-министра страны, ограничительные меры должны быть приняты, когда все необходимые условия будут выполнены во всех странах-членах ЕС.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни его страна, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать предложенные Еврокомиссией санкции в отношении российской нефти.

«Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах», - написал Орбан в обращении к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, передает газета Financial Times.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что в списке новых ограничений против России будет эмбарго на поставки российской нефти и запрет на трансляцию ряда российских телеканалов. Кроме этого, как утверждалось, под санкции попадет и Сбербанк. Он и еще два других крупных банка намерены отключить от SWIFT.

Позже агентство Reuters сообщило, что постпреды стран Евросоюза не смогли договориться по поводу эмбарго на импорт российской нефти. Утверждалось, в ходе обсуждения некоторые из стран - членов сообщества, в частности Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность по поводу предложенных мер по отказу от топлива РФ.