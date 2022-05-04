Глава Еврокомиссии рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против РФ

Ожидается, что в новых ограничениях будет эмбарго на поставки российской нефти и запрет на трансляцию ряда российских телеканалов.

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Шестой пакет санкций против России будет представлен уже сегодня. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что в списке новых ограничений будет эмбарго на поставки российской нефти и запрет на трансляцию ряда российских телеканалов.

Под санкции попадет и Сбербанк. Он и еще два других крупных банка намерены отключить от SWIFT.

Ранее правительство Австралии приняло новый пакет ограничительных мер в отношении депутатов Государственной думы РФ и министров ЛНР и ДНР. Об этом заявили в МВД страны.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Из документа следует, что правительство в 10-дневный срок должно определить перечень лиц, находящихся под санкциями. С лицами и компаниями, попавшими под ответные ограничения, чиновникам запрещено совершать сделки.

Кроме того, президент запретил вывозить из страны производимое в РФ сырье, если оно поставляется в пользу тех, кто находится под санкциями.