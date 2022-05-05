Лукашенко назвал свои отношения с Путиным наиболее открытыми и тесными

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Белорусский президент Александр Лукашенко назвал отношения с российским лидером Владимиром Путиным самыми тесными и открытыми. Кроме этого, он назвал главу РФ своим «старшим братом».

«(У Путина нет. - Прим. ред.) более тесных, более открытых, более дружеских отношений ни с одним из мировых лидеров, кроме президента Беларуси», - отметил политик в интервью агентству Associated Press.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко имеют уникальные отношения. Он добавил, что, несмотря на порой очень жестокие отстаивания интересов своих стран на переговорах, лидеры России и Белоруссии нацелены на продолжение дружеского разговора.

Несколькими днями ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили проведение спецоперации по защите Донбасса и аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Кроме этого, стороны рассмотрели некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства.