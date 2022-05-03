Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в контексте спецоперации по защите Донбасса

Лидеры также затронули отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

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Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко проведение спецоперации по защите Донбасса и аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор, как уточняется, состоялся в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля. Стороны рассмотрели некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства.

Так, российский и белорусский лидеры затронули отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. В том числе, в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, отметили в Кремле.

«Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.

Ранее Путин переговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Президент России в беседе указал, что Москва по-прежнему открыта к диалогу с Украиной, несмотря на непоследовательность Киева и его неготовность к серьезной работе.