Песков заявил, что между президентами России и Белоруссии «уникальные отношения»

Он добавил, что оба президента переживают за происходящее на Украине равно как и осознают разногласия, которые могу появиться между странами.

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Официальный представитель Кремля заявил, что президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко имеют уникальные отношения.

Он добавил, что, несмотря на порой очень жестокие отстаивания интересов своих стран на переговорах, лидеры России и Белоруссии нацелены на продолжение дружеского разговора. Об этом он рассказал в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1».

«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них, действительно, отношения уникальные», - отметил пресс-секретарь Путина.

Дмитрий Песков добавил, что оба президента переживают за происходящее на Украине равно как и осознают разногласия, которые могу появиться между странами.

«Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это действительно так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», - сказал он.

Представитель Кремля поведал, что лидеры союзного государства иногда говорят очень жестко, потому что «все-таки есть интересы Белоруссии, есть интересы России».

«Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу. Иногда говорят очень жестко, потому что все-таки есть интересы Белоруссии, есть интересы России. Они очень жестко отстаивают интересы своих стран», - подытожил пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось об отмене между Россией и Белоруссией с апреля платы за входящие звонки в роуминге. Отмечается, что благодаря данному шагу, россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России.

Также обращено внимание на то, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения обоих народов, который ежегодно отмечается 2 апреля.