Поступь сапог и лязг бронетехники: как прошла репетиция Парада Победы в Петербурге

По словам корреспондента «Звезды», воздушную часть парада возглавляют вертолеты - они летят на высоте в 150 метров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге проходит репетиция Парада Победы. В воздухе - авиация, а на земле - марширующие парадные расчеты и грозная военная техника. За репетицией наблюдал Павел Кутаренко.

«В небе над Петербургом - парадный строй авиации. Первыми идут вертолеты, причем летят на высоте всего в 150 метров. Отсюда, с земли, кажется, что они едва не касаются главного символа Петербурга - Александровской колонны», - прокомментировал корреспондент.

Ранее «Звезда» публиковала кадры ночной репетиции Парада Победы во Владивостоке.

А артиллеристы Восточного военного округа готовятся к праздничному салюту в честь Дня Победы - отрабатывают синхронность действий при стрельбе холостыми из орудий.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов