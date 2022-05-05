Армия Армия Армия

Голос праздничного салюта: как артиллеристы ВВО готовятся ко Дню Победы

Мария Герман
12:46 05.05.2022
Всего около 700 боеприпасов и салютных зарядов запустят в небо артиллеристы ВВО на праздник.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Последние приготовления к Параду Победы сейчас идут по всей стране. Под Хабаровском тренировки проходят у салютных дивизионов. На аэродроме Калинка побывала корреспондент «Звезды» Мария Герман.

«Голос праздничного салюта, громкий и мощный. Набирает он силу на аэродроме Калинка под Хабаровском», - рассказала она.

Салют, судя по приготовлениям, 9 Мая в этом городе будет громким. Артиллеристы стреляют из гаубиц Д-30. Нештатный салютный дивизион формируется несколько раз в год и на очень короткое время, но расчеты успевают отработать все действия до автоматизма.

Всего около 700 боеприпасов и салютных зарядов запустят в небо артиллеристы ВВО. В честь праздника будет произведено 30 холостых залпов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:09 В стране и мире
Кива сообщил, что Шария отпустили под подписку о невыезде
12:52 Армия
Видео
«Подвиги наших сослуживцев»: бойцы ДНР в госпитале получили «Боевую газету»
12:50 В стране и мире
Песков сообщил, что у Кремля нет возможностей и желания следить за судьбой Чубайса
12:08 В стране и мире
Видео
Примириться с прошлым: как идет процесс легализации бывших боевиков в Сирии
11:27 В стране и мире
Вучич сообщил, что Сербия продолжит путь в ЕС в статусе военно-нейтральной страны
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.