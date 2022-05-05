Голос праздничного салюта: как артиллеристы ВВО готовятся ко Дню Победы

Всего около 700 боеприпасов и салютных зарядов запустят в небо артиллеристы ВВО на праздник.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Последние приготовления к Параду Победы сейчас идут по всей стране. Под Хабаровском тренировки проходят у салютных дивизионов. На аэродроме Калинка побывала корреспондент «Звезды» Мария Герман.

«Голос праздничного салюта, громкий и мощный. Набирает он силу на аэродроме Калинка под Хабаровском», - рассказала она.

Салют, судя по приготовлениям, 9 Мая в этом городе будет громким. Артиллеристы стреляют из гаубиц Д-30. Нештатный салютный дивизион формируется несколько раз в год и на очень короткое время, но расчеты успевают отработать все действия до автоматизма.

Всего около 700 боеприпасов и салютных зарядов запустят в небо артиллеристы ВВО. В честь праздника будет произведено 30 холостых залпов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов