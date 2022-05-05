Армия Строевой шаг и грохот техники: опубликованы кадры ночной репетиции Парада Победы во Владивостоке Денис Ивлев Военная техника отработала передвижение по улицам города и проехала по центральной площади. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Во Владивостоке состоялась ночная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне. Кадры с мероприятия публикует «Звезда». Вначале прошли пешие расчеты, затем на центральную площадь города вышла техническая колонна. В параде 9 Мая будут задействованы десятки единиц военной техники. «Обратите внимание, как слаженно действуют экипажи, они идеально проходят свою дистанцию. Почти все образцы техники, которые представлены, в составе береговых войск ТОФ. Один из самых ярких примеров - БРК "Бастион"», - рассказал корреспондент «Звезды» Денис Ивлев. Ранее корреспондент «Звезды» Мария Герман рассказала, как артиллеристы ВВО готовятся ко Дню Победы под Хабаровском. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика