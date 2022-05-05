Строевой шаг и грохот техники: опубликованы кадры ночной репетиции Парада Победы во Владивостоке
Военная техника отработала передвижение по улицам города и проехала по центральной площади.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Во Владивостоке состоялась ночная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне. Кадры с мероприятия публикует «Звезда».
Вначале прошли пешие расчеты, затем на центральную площадь города вышла техническая колонна. В параде 9 Мая будут задействованы десятки единиц военной техники.
«Обратите внимание, как слаженно действуют экипажи, они идеально проходят свою дистанцию. Почти все образцы техники, которые представлены, в составе береговых войск ТОФ. Один из самых ярких примеров - БРК "Бастион"», - рассказал корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.
Ранее корреспондент «Звезды» Мария Герман рассказала, как артиллеристы ВВО готовятся ко Дню Победы под Хабаровском.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов