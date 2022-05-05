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Политолог оценил шансы Сербии на членство в Евросоюзе

Виктория Ивашечкина
18:18 05.05.2022
По мнению политолога, Сербия ищет различные способы, чтобы попытаться наладить отношения и с Россией, и с Евросоюзом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Nenad Savic, Pexels
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Политолог Евгений Змиев в беседе со «Звездой» оценил заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что страна продолжит путь в Евросоюз в статусе военно-нейтральной страны. Политик отметил, что Сербия «находится на европейском пути и не будет поворачиваться в никакую другую сторону». 

«Сербия смотрит и копирует поведение Турции. Последняя страна хоть и член НАТО, но тем не менее показала высший пилотаж в способностях извлечения выгоды. Во-первых, Турция член НАТО, но одновременно проводит у себя мероприятия по переговорам между Россией и Украиной. При этом поставляет оружие в Киев и является основной здравницей для россиян. Сербия смотрит на это», - отметил Змиев.

По его словам, страна в данных условиях пытается занять свое положение, «чтобы быть как в пословице: "Ласковый теленок двух маток сосет"».

«И выгоду со стороны ЕС получить, и не сильно рассориться с Россией, чтобы, в случае чего, первой налаживать мосты, торговлю, дипломатические, коммерческие и прочие обмены. Сербия ищет всякие лазейки, чтобы попытаться использовать отношения с каждой из сторон. Понятно, что ЕС окружает Сербию, войдя в ее систему Сербия извлечет из этого много выгоды», - подытожил политолог.

Ранее Александр Вучич сообщил, что в будущем страна готова будет закупать сжиженный природный газ (СПГ) в Греции. По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, так сербская сторона пытается сохранить дружбу одновременно с Россией и Евросоюзом.

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