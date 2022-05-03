Сербия заявила о готовности покупать газ в Греции

Александр Вучич выступил во время церемонии запуска строительства станции со сжиженным природным газом, чей проект призван снизить зависимость ЕС от российского топлива.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в будущем страна готова будет закупать сжиженный природный газ (СПГ) в Греции. Об этом политик рассказал в ходе церемонии запуска строительства греческой станции с СПГ.

На плавучей станции будут хранить, а также проводить регазификацию сжиженного природного газа. Проект призван снизить зависимость Евросоюза от российского газа, передает РИА Новости.

«Это очень важное событие для всего региона, всех Западных Балкан. Мы очень благодарны и готовы получать большие объемы газа в будущем»,- отметил Вучич.

Также уточняется, что Сербия должна в будущем построить газотранспортную систему для связи с Болгарией, откуда будет получать топливо.

Несколькими днями ранее Александр Вучич заявил, что Сербия будет принимать решения о санкциях против России, основываясь на своих национальных интересах. По словам политика, следующие пять лет президентства он будет действовать именно в пользу страны и ее граждан.