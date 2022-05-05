«Раньше Бог миловал»: очевидица описала украинский обстрел Петровского района Донецка
Ранее корреспондент «Звезды» сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибла проходившая по улице женщина - она направлялась в магазин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Очевидица украинского обстрела Петровского района в Донецке описали корреспонденту «Звезды» происходящее.
«Мы были в квартире с дочкой. Шандарахнуло что-то, повылетали стекла в той комнате и в этой. женщина шла с магазина, убило ее. Нас Бог миловал, было тихо, все через нас перелетало. А это так неожиданно, ужас», - поделилась жительница Донецка.
Ранее корреспондент «Звезды» сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибла проходившая по улице женщина - она направлялась в магазин.
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