«Раньше Бог миловал»: очевидица описала украинский обстрел Петровского района Донецка

«Мы были в квартире с дочкой. Шандарахнуло что-то, повылетали стекла в той комнате и в этой. женщина шла с магазина, убило ее. Нас Бог миловал, было тихо, все через нас перелетало. А это так неожиданно, ужас», - поделилась жительница Донецка.

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