В стране и мире «По всему двору звон стекол»: как выглядит район Донецка после обстрела ВСУ Андрей Аркадьев Владислав Кустов Украинские войска сегодня снова обстреляли Петровский район города Донецка. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал, как выглядит Петровский район города Донецка после обстрела ВСУ. «До позиций ВСУ примерно 2,5 километра. Это крайние дома Донецка, прифронтовые, сейчас по всему двору звон стекол, люди убирают побитые стекла. Прилетел снаряд, рядом шла женщина», - сказал Кустов. Ранее Минобороны России опубликовало новые кадры уничтоженной и брошенной в ходе спецоперации на Украине техники ВСУ. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика