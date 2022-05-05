В РФ запустили в серийное производство боевые модули «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел»

Бронеавтомобиль специального назначения «Выстрел» с необитаемым боевым модулем «Спица», оснащенным 30-мм скорострельной пушкой, проедет на Параде Победы по главным улицам Нижнего Новгорода.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России запустили в серийное производство боевые модули «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел». Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе АО «ЦНИИ «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»).

«На Параде Победы по главным улицам Нижнего Новгорода проедет бронеавтомобиль специального назначения "Выстрел" с необитаемым боевым модулем "Спица", оснащенным 30-мм скорострельной пушкой. И если в прошлом году эту машину можно было увидеть только на параде или выставках, то сейчас "Буревестник" ведет серийное производство этих боевых модулей», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Ранее «Звезда» показывала кадры выдвижения техники к репетиции Парада Победы в Москве.

Также были показаны кадры второй ночной репетиции Парада Победы на Красной площади.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов