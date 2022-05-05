Слуцкий объяснил, почему переговоры с Украиной идут тяжело

Участник российской делегации рассказал о переговорах на встрече с раненными в ходе спецоперации.

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Переговоры с украинской стороной идут тяжело, так как ее представители сначала договариваются, а потом откатывают прогресс обратно. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы и участник переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий.

Слуцкий посетил раненных в ходе спецоперации в госпитале и рассказал им о ситуации, сообщает РИА Новости.

«Переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно», - сказал Слуцкий, отметив, что со своей стороны российские переговорщики пытаются делать «все возможное».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о приверженности Москвы продолжению переговорного процесса с Киевом. При этом, по его словам, переговоры идут непросто, им мешают «воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей». О том, что РФ стремится договориться с Украиной на дипломатическом треке, акцентировал внимание и президент страны Владимир Путин.