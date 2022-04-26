Путин: РФ надеется на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке

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Российская сторона намерена вести переговоры с Киевом и при этом рассчитывает, что у РФ получится достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

«Несмотря на то, что идет военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей и на дипломатическом треке - мы ведем переговоры, не отказываемся от них», - сказал глава государства.

Более того, Гутерреш предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина по гуманитарным коридорам. Вместе с тем российский лидер добавил, что РФ была вынуждена признать Донецкую и Луганскую Народные республики в качестве независимых, чтобы остановить геноцида людей, которые проживают на их территориях.

