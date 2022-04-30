Лавров отметил, что подстрекательство Запада мешает переговорам Москвы и Киева

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о приверженности Москвы продолжению переговорного процесса с Киевом. Однако, как сообщил министр, этому мешают подстрекательские действия западных стран.

Сергей Лавров согласился с мнением, что переговоры идут весьма непросто. С данным заявлением он выступил в интервью агентству «Синьхуа». Текст беседы опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выступаем за продолжение переговоров, хотя идут они непросто. Вы справедливо спрашиваете о том, что им мешает. Например, это воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева», - прокомментировал вопрос глава МИД Сергей Лавров.

Ранее в интервью он рассказал, что входит в проект договора, согласовываемый обеими сторонами. Так, вопросы денацификации Украины, статуса русского языка, признания новых геополитических реалий и отмены санкций также лежат в плоскости ведущегося переговорного процесса.

Вместе с тем, министр добавил, что оговариваются положения, согласно которым Украина приобретает безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус. Также в проекте договора учитываются гарантии безопасности для Украины.

Помимо этого, говоря о влиянии стран Запада на решения Киева, Лавров отметил, что Запад становится соучастником преступлений украинского националистического режима. Он пояснил, что покрывая и обеляя преступления киевских властей, они становятся тому соучастниками.