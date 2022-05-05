СБУ сообщила о задержании одного из лидеров партии Медведчука

Утверждается, что задержанный вел подготовку к свержению конституционного строя на Украине.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве одного из лидеров общественной организации «Украинский выбор» оппозиционера Виктора Медведчука. Задержанного подозревают в подготовке к свержению конституционного строя, сообщает пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

«Контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой у свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами», - говорится в сообщении.

Имя задержанного в СБУ не уточнили.

Ранее стало известно о задержании в Мадриде украинского блогера, основателя «Партии Шария» Анатолия Шария. На Украине его подозревают в государственной измене, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Экс-депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива сообщил, что Шария отпустили под подписку о невыезде, он вернулся в Барселону, где будет ждать решения об экстрадиции.