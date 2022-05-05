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Азаров: экстрадиция Шария на Украину будет равносильна смертному приговору

Анна Назайкина
13:59 05.05.2022
Ранее стало известно, что Шария отпустили под подписку о невыезде. Утверждалось, что блогер вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: anatolijsharij, Instagram*
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе со «Звездой» высказался о задержании украинского блогера Анатолия Шария в Испании.

«Ему предъявлено обвинение СБУ в совершении государственной измены. Это уголовное преступление, и оно в суде будет рассматриваться в качестве доказательства. СБУ должна будет доказать, что он совершал действия, подпадающие под эту формулировку. Я не думаю, что они такие документы смогут представить, поэтому так более оптимистично смотрю на процесс судебного разбирательства», - сказал он.

По мнению бывшего украинского премьера, экстрадиции оппозиционного журналиста из Испании не будет, так Службе безопасности Украины не удастся представить необходимые доказательства.

«Это (экстрадиция. - Прим. ред.) равносильно смертному приговору для него. Если его передадут Украине, там не только пытки, там убийство будет, я не сомневаюсь. Поэтому я не думаю, что его выдадут, потому что доказательств никаких СБУ представить не сможет», - добавил Азаров.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что подозревает оппозиционного журналиста в государственной измене. Утверждалось, что Шарий был задержан испанскими правоохранителями при тесном взаимодействии со спецслужбами Украины.

Через некоторое время после этих сообщений стало известно, что Шария отпустили под подписку о невыезде. Утверждается, что блогер вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.

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