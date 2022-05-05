Кива сообщил, что Шария отпустили под подписку о невыезде

Утверждается, что блогер вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.

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Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива сообщил, что блогера Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде.

«По моей информации, Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции. Жду подтверждения», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее бывший парламентарий, комментируя сообщения о задержании блогера, заявил, что в мире больше нет правил.

Данные о том, что Шария в Мадриде отпустили под подписку о невыезде, подтвердила и глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании накануне, 4 мая, был задержан оппозиционный блогер. Утверждалось, что его подозревают в государственной измене.

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