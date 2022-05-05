Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

Ранее аналитики отмечали, что российская валюта может продолжить укрепление при росте активности торгов между майскими праздниками.

© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress

Рубль продолжает усиливать свои позиции на Московской бирже. Отмечается, что курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с 5 марта 2020 года.

Аналитики отмечали, что российская валюта может продолжить укрепление при росте активности торгов между майскими праздниками.

Напомним, федеральная резервная система США повысила базовую ставку сразу на 50 пунктов. Экономисты объясняют это падением импорта и резким снижением спроса на доллары и евро. Свою роль сыграло и решение Москвы продавать газ за рубли.

Ранее эксперты рассказали, что влияет на «плохое положение» евро. Как сообщают немецкие СМИ, возможное ужесточение ограничений против России может вызвать еще большую неопределенность в еврозоне. Отмечено, что антироссийские санкции влияют на экономику Европы, что может оказать давление на евро.