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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

Андрей Неделя
14:29 05.05.2022
Ранее аналитики отмечали, что российская валюта может продолжить укрепление при росте активности торгов между майскими праздниками.
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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Рубль продолжает усиливать свои позиции на Московской бирже. Отмечается, что курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с 5 марта 2020 года.

Аналитики отмечали, что российская валюта может продолжить укрепление при росте активности торгов между майскими праздниками.

Напомним, федеральная резервная система США повысила базовую ставку сразу на 50 пунктов. Экономисты объясняют это падением импорта и резким снижением спроса на доллары и евро. Свою роль сыграло и решение Москвы продавать газ за рубли.

Ранее эксперты рассказали, что влияет на «плохое положение» евро. Как сообщают немецкие СМИ, возможное ужесточение ограничений против России может вызвать еще большую неопределенность в еврозоне. Отмечено, что антироссийские санкции влияют на экономику Европы, что может оказать давление на евро.

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