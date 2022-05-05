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ФРС США повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые за 22 года

Анна Назайкина
07:18 05.05.2022
Экономисты объясняют это падением импорта и резким снижением спроса на доллары и евро. Свою роль сыграло и решение Москвы продавать газ за рубли.
ФРС США повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые за 22 года
© Фото: AgnosticPreachersKid, Own work, CC BY-SA 3.0, wikimedia
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Федеральная резервная система США повысила базовую ставку сразу на 50 пунктов. Ничего подобного не происходило с 2000 года. Решение приняли из-за рекордной за 40 лет инфляции. Она разогналась до восьми с половиной процентов.

Теперь базисная ставка составляет 1% и она влияет на кредитование. Мировой курс доллара снижается. На этом фоне укрепляется рубль. Накануне он впервые с марта 2020 года достиг отметки 66 рублей 30 копеек за доллар. Евро - 69,8.

Экономисты объясняют это падением импорта и резким снижением спроса на доллары и евро. Свою роль сыграло и решение Москвы - 23 марта президент России Владимир Путин объявил о важном решении не принимать оплату за поставки российского газа в долларах и евро, теперь расчет будет производиться в рублях. 

Ранее политолог Артемий Атаманенко заявил, что российский рубль может укрепиться по отношению к другим валютам после решения Путина продавать российское голубое топливо за границу в национальной валюте РФ.

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