Эксперты рассказали, что влияет на «плохое положение» евро

Отмечается, что даже три повышения процентных ставок в 2022 году Европейского Центробанка не могут улучшить ситуацию с единой валютой еврозоны.

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Как сообщают немецкие СМИ, возможное ужесточение ограничений против России может вызвать еще большую неопределенность в еврозоне. Отмечено, что антироссийские санкции влияют на экономику Европы, что может оказать давление на евро.

Как отмечает автор статьи в издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten, сейчас эта валюта находится в плохом положении. Также автор размышляет, что антироссийские санкции сильнее отразятся на европейском сообществе, нежели на американском.

Сообщается, что «евро не может выиграть от трех повышений процентных ставок в текущем году, запланированных Европейским ЦБ». Такого мнения придерживается главный экономист VP Bank Томас Гитцель.

Эксперт отметил, что «самым кошмарным сценарием» будут высокая инфляция и рецессия, а также неспособность или нежелание действовать Европейского Центробанка.

Он добавил, что валютные рынки опасаются колебаний «запланированного курса ужесточения» ввиду замедления экономического роста в Евросоюзе.

«На валютных рынках большие опасения, что более сильное замедление экономического роста в еврозоне - или даже рецессия - все еще может поколебать запланированный курс ужесточения», - рассказал Томас Гитцель.

Ранее, 25 апреля, курс евро опустился до 77 рублей впервые с июня 2020 года. Тогда же курс американской валюты снизился до 73 рублей за доллар.