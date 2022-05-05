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Экс-депутат Рады Кива высказался о задержании Шария

Анна Назайкина
11:36 05.05.2022
Ранее СБУ сообщила, что в Испании накануне, 4 мая, был задержан украинский блогер.
Экс-депутат Рады Кива высказался о задержании Шария
© Фото: CC BY 4.0, Wikimedia
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Бывший депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива высказался о задержании в Испании блогера Анатолия Шария.

«Все, что нужно знать о Европейском политическом убежище. В мире больше нет правил», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в СБУ заявили, что в Испании накануне, 4 мая, задержали украинского блогера. Однако, следует отметить, что на канале журналиста в YouTube последний ролик был опубликован 15 часов назад.

Напомним, что Анатолий Шарий - основатель «Партии Шария», ее деятельность остановили по решению СНБО Украины после начала российской специальной военной операции.

В конце марта блогер публиковал кадры нападения на него в Испании группы лиц с украинскими флагами. На видео слышно, что злоумышленники оскорбляли и обвиняли его в «пропаганде», после чего между Шарием и собравшимися возникла небольшая потасовка. 

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