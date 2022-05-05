Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Германия должна запустить российский газопровод «Северный поток - 2» в обмен на возможность оплачивать топливо в евро.

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«Газпром» задействует сухопутные мощности «Северного потока - 2» для газоснабжения России. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода «Северный поток - 2», в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой», - говорится в сообщении.

Такое решение было принято из-за простоя морских мощностей газопровода, а также реализацией программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона страны.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Германия должна запустить российский газопровод «Северный поток - 2» в обмен на возможность оплачивать топливо в евро. Он отметил, что такая сделка могла бы быть хорошей идеей.