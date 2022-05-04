«Газпром» сообщил о прекращении Германией реверса российского газа в Польшу

После отказа приобретать газ за рубли Польша получала газ реверсом по газопроводу «Ямал - Европа».

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Физический реверс российского газа из Германии в Польшу прекращен с 2 мая, при этом возник виртуальный реверс для страны из заявок Италии и Франции. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Он пояснил, что после отказа приобретать газ за рубли Польша получала газ реверсом по газопроводу «Ямал - Европа».

«Второго мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по "Ямал - Европе". Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору», - сказал Куприянов.

Он добавил, что данный газ в том числе используется для закачки в подземные хранилища (ПХГ). Они уже заполнены на 80%, тогда как ПХГ по Европе в целом - на 34%.

Ранее в «Газпроме» рассказали, что после остановок поставок российского газа, Польша покупала голубое топливо через Германию в объемах около 30 миллионов кубометров в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. Причиной стал отказ компании выполнять обязательства по расчетам за природный газ в российских рублях.