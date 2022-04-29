В Германии заявили о необходимости запустить «Северный поток - 2»

По словам главы АдГ, запуск газопровода можно совершить в обмен на возможность оплаты голубого топлива в евро.

© Фото: Daniel Reinhardt, dpa, Globallookpress

Германия должна запустить российский газопровод «Северный поток - 2» в обмен на возможность оплачивать топливо в евро. Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, отметив, что такая сделка могла бы быть хорошей идеей.

«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока - 2". Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», - цитирует РИА Новости слова политика.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток - 2» стоит запустить при ближайшей возможности. Как сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, стремительный рост цены на газ на европейском рынке связан с отказом от российского трубопровода.