«Подвиги наших сослуживцев»: бойцы ДНР в госпитале получили «Боевую газету»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов узнал, какое впечатление производят на бойцов описанные в газетах примеры подвигов и рассказы о ратной славе предков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Раненые и находящиеся на лечении в госпитале бойцы Донецкой Народной Республики получили свежие номера «Боевой газеты». Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов узнал, какое впечатление производят на бойцов описанные в газетах примеры подвигов и рассказы о ратной славе предков.

«Здесь как-то больше времени на это. Соответственно, интересно. Подвиги наших героев, наших сослуживцев. Некоторым даже завидуешь. Вот, медсестра закрыла своим телом раненого, впечатляет очень. Молодая девушка», - признался военнослужащий ДНР Константин Чепухин.

Специальная военная операция продолжается. Оттуда поступают все новые видео работы Вооруженных сил России. Так, сегодня «Звезда» публиковала кадры ночных ударов российских вертолетов Ка-52 по объектам ВСУ.

Ранее глава Донецкой Народной Республики рассказал, чем отличаются друг от друга украинские пленные.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов