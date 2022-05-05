«Подвиги наших сослуживцев»: бойцы ДНР в госпитале получили «Боевую газету»
Раненые и находящиеся на лечении в госпитале бойцы Донецкой Народной Республики получили свежие номера «Боевой газеты». Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов узнал, какое впечатление производят на бойцов описанные в газетах примеры подвигов и рассказы о ратной славе предков.
«Здесь как-то больше времени на это. Соответственно, интересно. Подвиги наших героев, наших сослуживцев. Некоторым даже завидуешь. Вот, медсестра закрыла своим телом раненого, впечатляет очень. Молодая девушка», - признался военнослужащий ДНР Константин Чепухин.
Специальная военная операция продолжается. Оттуда поступают все новые видео работы Вооруженных сил России. Так, сегодня «Звезда» публиковала кадры ночных ударов российских вертолетов Ка-52 по объектам ВСУ.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов