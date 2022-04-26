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Глава ДНР рассказал, чем отличаются друг от друга украинские пленные

Тимур Шерзад
16:49 26.04.2022
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в целом все пленные кажутся одинаковыми. Как правило, это подавленные, дезориентированные люди. Но тем не менее их все же стоит разделять. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Василий Мельников, РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью «Звезде», чем отличаются друг от друга украинские пленные. 

По словам Пушилина, в целом все пленные кажутся одинаковыми. Как правило, это подавленные, дезориентированные люди. Но тем не менее их все же стоит разделять. 

«Есть категория людей, действительно введенных в заблуждение пропагандой, промыли мозги, скрывали даже объективную информацию последних недель и месяцев. И они, попадая к нам, с удивлением узнают, как все происходит по разным направлениям. О том, что республики признаны, они узнают от нас, от них это скрывалось. О том, что происходит в Харькове, в Херсоне, они узнают с удивлением. С удивлением они узнают, сколько беды на Донбасс за восемь лет принесли вооруженные формирования Украины и в целом украинский режим. Сколько жертв среди гражданских, сколько детей погибло за эти восемь лет, сколько разрушений», - заметил глава ДНР. 

Денис Пушилин выразил мнение, что все эти люди удивлены искренне, и у некоторых он даже увидел раскаяние. Но это, как отметил Пушилин, лишь определенная группа. 

Другие пленные, по Пушилину, - это те, которые стараются дистанцироваться от происходящего, никак не реагируют ни на что, рассчитывая на то, что в итоге их все равно обменяют. 

«Часть, скажем так, не то что не определившиеся, а которые относятся ко всему происходящему с позиции, что "все, что нужно, я скажу, все, что нужно, я сделаю, но не поменяю свою позицию". Потому что "мне все равно". "Это не наши жертвы, да и все равно вы нас обменяете". Часть какая-то из них уже была у нас в плену. И мы из-за того, что у нас были Минские соглашения, договоренности, мы проводили обмены пленными, они опять оказывались на фронте, обстреливали наши города и прочее», - сказал Денис Пушилин.

Кроме того, глава ДНР рассказал и о самой неприятной группе пленных - немногочисленных фанатиках. Это украинские националисты, которых очень серьезно прокачивали иностранные инструкторы, иностранные психологи.

«А там это целая технология. Те методички, которые мы видели, готовили их ко всему, в том числе и к попаданию в плен. И как себя нужно вести в плену, и почему им нельзя переступать определенные линии. И наверное, эти фанатики готовы даже умереть, но не поменять своего какого-то взгляда. А то, что этот взгляд не совпадает с какими-то человеческими ценностями, их не очень и волнует», - заявил Пушилин. 

Выразив сожаление, что такие тоже встречаются, глава ДНР отметил, что эти люди подлежат то ли длительному сроку заключения, то ли трибуналу в «полной его мере».

Также Денис Пушилин отметил, что мобилизованные граждане ДНР быстро обучились боевым навыкам на фронте.

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